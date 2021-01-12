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В ВОЗ исключили появление коллективного иммунитета к коронавирусу в 2021 году

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Человечество не сможет в текущем году достичь коллективной иммунизации от коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. Трансляция брифинга велась в Twitter ВОЗ.

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Она напомнила о важности соблюдения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых странах будут оставаться незащищенные люди. Поэтому меры должны соблюдаться в то время, как вакцинация проводится среди наиболее уязвимых категорий людей, и мы начинаем охватывать другие слои населения», — сказала Сваминатан.

Она добавила, что еще год назад «никто не мог представить, что у нас будет не одна, а сразу несколько вакцин от коронавируса».

Ранее, 25 декабря, президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что на формирование коллективного иммунитета к коронавирусу у населения России уйдет несколько лет.

В ноябре представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила, что окончания распространения коронавируса не стоит ждать в ближайшие месяцы, для этого предстоит пройти долгий путь.

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