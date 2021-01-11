Полиция возбудила дело после ДТП с военной колонной в Подмосковье

Задержанный водитель грузового автомобиля Scania, попавший в ДТП с военными автобусами, не был пьян, полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщила руководитель пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова 11 января.

«Следственным управлением УМВД России по городскому округу Красногорск в отношении водителя 1994 года рождения, управлявшего грузовым автомобилем и совершившего столкновение с автобусом на 28-м км федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия» <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — сообщила она.

О столкновении грузовика Scania с колонной военных автобусов на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово Московской области стало известно ранее в этот день.

Машины 147-й автомобильной базы Министерства обороны РФ двигались в колонне с сопровождением военной автомобильной инспекции. На дороге произошла поломка первого из автобусов колонны. Водитель последнего автобуса вышел установить причины неполадок, в это время в колонну въехал грузовик.

По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление и врезался в колонну военных автобусов, следовавших по трассе, позднее он был задержан.

По информации компании ООО «Триумф ВНВ», у которой был арендован большегруз, водитель не работает в организации, он выполнял частные заказы, сообщила ТАСС гендиректор компании Наталья Попович.

Как отметили в Минобороны РФ, погибли четверо военнослужащих, еще 42 военных пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил управления боевой техникой.