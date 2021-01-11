СК возбудил уголовное дело после ДТП с военной колонной в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил управления боевой техникой после ДТП с военными автобусами в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области, в результате которого погибли четверо военнослужащих, еще ряд получили различные травмы (ч. 3 ст. 350 УК РФ)», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи и криминалисты завершают осмотр места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов проводят допрос потерпевших, находящихся в военном госпитале. Расследование продолжается.

О столкновении грузовика Scania с колонной военных автобусов на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово Московской области стало известно ранее в этот день. Машины 147-й автомобильной базы Министерства обороны РФ двигались в колонне с сопровождением военной автомобильной инспекции.

На дороге произошла поломка первого из автобусов колонны. Водитель последнего автобуса вышел установить причины неполадок, в это время в колонну въехал грузовик.

За рулем фуры находился уроженец Владимирской области 1984 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением. Полиция задержала водителя грузовика. Установлено, что шофер был трезв в момент столкновения с колонной автобусов.