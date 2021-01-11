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Протаранивший военную колонну в Подмосковье водитель грузовика задержан

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Полиция задержала водителя грузовика, по предварительным данным, устроившего ДТП с колонной военных автобусов 11 января на Новорижском шоссе под Москвой. Об этом в понедельник пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время водитель самосвала задержан. Его проверят, был ли он в состоянии опьянения в момент автоаварии, а также имел ли он все необходимые документы для управления автомобилем», — заявил собеседник агентства.

По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту аварии.

О столкновении грузовика Scania с колонной военных автобусов на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово Московской области стало известно ранее в этот день. Машины 147-й автомобильной базы Министерства обороны РФ двигались в колонне с сопровождением военной автомобильной инспекции.

На дороге произошла поломка первого из автобусов колонны. Водитель последнего автобуса вышел установить причины неполадок, в это время в колонну въехал грузовик.

За рулем фуры находился уроженец Владимирской области 1984 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением.

По информации «Известий», в результате ДТП погибли четыре человека. Это подтвердили в Минобороны. По разным данным, пострадали в аварии от 10 до 24 человек.

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