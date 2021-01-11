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Эксперты заявили о срыве Люксембургом соглашения с РФ о налогообложении

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Двустороннее соглашение между Люксембургом и Россией о повышении ставок на вывод капитала было подписано еще в прошлом году, однако Великое Герцогство так и не приняло необходимые для этого внутренние документы. Эксперты PwC прокомментировали «Известиям» ситуацию со срывом договоренностей об изменении режима налогообложения.

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Россия и Люксембург договорились внести изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) в октябре прошлого года, а 6 ноября представители двух стран подписали официальный протокол. В документе было зафиксировано повышение ставок на вывод капитала до 15% по общему правилу, за рядом исключений.

Ожидалось, что режим заработает с 1 января.

Для этого государствам требовалось согласовать изменения во внутреннем законодательстве до конца 2020 года и обменяться соответствующими уведомлениями.

С российской стороны необходимые процедуры были завершены в срок. 25 декабря протокол ратифицировал Совет Федерации, 30 декабря документ подписал президент.

21 декабря Торговая палата Люксембурга одобрила протокол, однако сделала оговорку. Новая версия СИДН гораздо менее привлекательна для страны, как с точки зрения ставок налога, так и интерпретации отдельных понятий, в частности, дивидендов, сообщалось в заключении на законопроект.

28 декабря резолюция палаты была передана в профильную комиссию палаты депутатов, также документ получила Конференция председателей.

Национальные процедуры ратификации не завершены, уведомление российской стороне направлено не было, подтвердили эксперты PwC в своем Telegram-канале, посвященном налогам.

Подробнее читайте в материале «Известий» 12 января.

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