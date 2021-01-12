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Синоптики заявили о наступлении морозной зимы в Москве впервые за три года

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Настоящая морозная зима придет в Москву в середине января и продержится до конца месяца. Об этом сообщил «Известиям» во вторник, 12 января, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам синоптика, ночные температуры в столице могут достигнуть -28 градусов, а за неделю выпадет треть месячной нормы осадков. Тишковец отметил, что такой зимы не было как минимум последние три года.

«Морозы в Москву пришли надолго. Они продлятся две недели, почти до конца января», — объяснил эксперт.

Он добавил, что уже на этой неделе ночная температура снизится до -15–20 градусов, а днем будет от -10 до -15 градусов. В выходные, 16 и 17 января, температура ночью может снизиться до -28 градусов.

В четверг и пятницу, 14 и 15 января, в столице пойдут снегопады. В Москве сугробы вырастут с 21 см до 35–28 см, на западе Подмосковья сугробы могут увеличиться до 40–42 см, а на севере области — до 45–47 см.

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