Первое заседание рабочей группы по Карабаху проведут до 30 января

Первое заседание трехсторонней рабочей группы по развитию Нагорного Карабаха будет проведено до 30 января. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам встречи президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 11 января.

«Рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы», — следует из документа.

В качестве приоритетов выделены железнодорожное и автомобильное сообщение, в частности, рабочая группа обсудит разблокировку экономических и транспортных связей в регионе.

В документе отмечается, что стороны решили в целях реализации пункта 9 совместного заявления от подписанного 9 ноября 2020 года трехстороннего соглашения в части разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе, поддержать предложение президента России Владимира Путина о создании трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и заместителя председателя правительства России.

До 1 марта рабочая группа представит график по инфраструктуре для международных перевозок.

По общему мнению лидеров трех стран по итогам прошедшей встречи, условия подписанного в ноябре 2020 года соглашения соблюдаются, однако еще остаются некоторые спорные моменты.

По словам азербайджанского лидера Ильхама Алиева, за время, прошедшее после подписания соглашения, большая часть договоренностей уже выполнена, в дальнейшем стороны продолжат укреплять региональную стабильность и безопасность. Заявление, подписанное 11 января, придаст динамизм развитию региона, так как открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам как России, Армении и Азербайджана, так и соседних стран.

В свою очередь армянский лидер Никол Пашинян отметил, что нагорнокарабахский конфликт до конца не урегулирован, остается, в частности, вопрос статуса Нагорного Карабаха, однако Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Встреча лидеров России, Армении и Азербайджана прошла в Кремле по инициативе российского президента и продолжалась около четырех часов.

В начале встречи Путин поприветствовал Алиева и Пашиняна и выразил признательность за то, что они откликнулись на предложение обсудить ход реализации трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.

Переговоры проходили за закрытыми дверями.

9 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.