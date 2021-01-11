Путин сообщил о трехстороннем соглашении о развитии Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин сообщил о подписании совместного соглашения о развитии Нагорного Карабаха по итогам прошедшей 11 января встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Мы пришли к выводу, что условия этого соглашения в целом соблюдаются. Не отмечается никаких серьезных инцидентов», — сказал Путин по итогам переговоров.

Он подчеркнул, что российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед Арменией и Азербайджаном. По словам Путина, в Нагорный Карабах уже вернулось свыше 48 тыс. беженцев.

Кроме того, идет восстановление инфраструктуры, энергетики, жилых строений, добавил российский лидер.

Встреча лидеров России, Армении и Азербайджана прошла 11 января в Кремле по инициативе российского президента. Переговоры продолжались почти четыре часа. В начале встречи Путин поприветствовал Алиева и Пашиняна и выразил признательность за то, что они откликнулись на предложение обсудить ход реализации трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, подписанному 9 ноября 2020 года. Далее переговоры проходили за закрытыми дверями.

Накануне Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта. В нем приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников.

9 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.