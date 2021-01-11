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Юрист оценил предложение о лишении водительских прав за три нарушения ПДД
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Юрист оценил предложение о лишении водительских прав за три нарушения ПДД

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Логика предложения о проекте нового КоАП, согласно которому водителей будут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года, уже прослеживается в действующем КоАП, заявил в понедельник, 11 января, автоюрист Илья Москвитин в комментарии «Звезде».

Камера и мотор: число нарушений ПДД выросло на 21,4 млн
По подсчетам «Известий», средняя сумма штрафа в уходящем году составила 685 рублей

«У нас сейчас есть пара статей таких. Допустим, 12.15. Выезд на встречную полосу. Первый раз выезжаешь, могут не лишить прав, а оштрафовать, второй раз выезжаешь — уже будет лишение прав на год. Также с проездом на красный сигнал светофора, первый раз выедешь — возможен штраф, второй раз — уже лишение, поэтому в какой-то мере сейчас есть похожая система, за второе или третье нарушение уже идет ответственность более серьезная», — рассказал он.

Юрист напомнил о том, что наказание становится суровее при повторных случаях выявления управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Первый такой случай влечет за собой административную ответственность, лишение прав на полтора года и штраф 30 тыс. рублей. При повторном нарушении водитель становится уголовно ответственным, а также обязан оплатить штраф 300 тыс. рублей и лишается прав на три года.

По словам эксперта, технически вести подсчет за правонарушениями водителей будут при помощи системы баллов. Похожие меры действуют в ряде европейских стран, добавил Москвитин.

Ранее в понедельник координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел также прокомментировал предложение, назвав его верным.

В свою очередь, директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев выразил мнение, что необходимо обратить внимание на то, что такой пункт, как выезд на полосу встречного движения, зимой в регионах может часто нарушаться из-за неочищенных дорог.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов в беседе с «Известиями» усомнился в эффективности предлагаемых Минюстом мер по ужесточению санкций для водителей.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» сообщила, что водителей, совершивших в течение года три грубых нарушения ПДД, например выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, смогут лишить прав на срок до полутора лет. Этой нормой Минюст планирует дополнить проект нового КоАП.

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