Автоэксперты сочли целесообразным ужесточение наказания за нарушения ПДД

Автоэксперты считают верным решение дополнить проект нового КоАП нормой о лишении водителей прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения ПДД в течение года, особенно за проезд на красный свет и за пьяное вождение при перевозке детей.

«На самом деле действительно за такие серьезные нарушения, как проезд на красный свет или выезд на «встречку», нужно ужесточать ПДД. Я считаю, что за повторное нарушение нужно рассмотреть какой-то переходный период, чтобы не сразу лишать (водительских прав — Ред.), но в любом случае, да, надо ужесточать ПДД, потому что это серьезные нарушения, которые, к сожалению, могут привести к смертям», — сказал «РИА Новости» координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел в понедельник, 11 января.

В свою очередь директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев считает, что необходимо обратить внимание на то, что такой пункт, как выезд на полосу встречного движения, зимой в регионах может часто нарушаться из-за неочищенных дорог.

«Сомнения вызывает выезд на полосу встречного движения. Представьте — сейчас зима, поставьте камеры, и, я думаю, что каждый десятый будет где-то выезжать (за разметку — Ред.). Разметка по стране не такая, как в Москве. Надо понимать, как в Москве чистят дороги и как, допустим, в Краснодаре, там разметку вообще не видно», — пояснил Канаев.

Он также считает оправданным ужесточение наказания за проезд на красный свет. Кроме того, он напомнил об опасности человека в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» сообщила, что водителей, совершивших в течение года три грубых нарушения ПДД, например, выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, смогут лишить прав на срок до полутора лет. Этой нормой Минюст планирует дополнить проект нового КоАП.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов в беседе с «Известиями» 11 января усомнился в эффективности предлагаемых Минюстом мер по ужесточению санкций для водителей.

В то же время первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова сочла оправданным предложение Минюста и МВД.