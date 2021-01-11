В МИД Киргизии оценили перспективы визита Жапарова в Россию

Визит лидирующего на выборах президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву обязательно состоится, однако пока официальных предложений не поступило. Об этом заявил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев в понедельник, 11 января.

«По срокам мы пока не определились, это будет зависеть от наших российских друзей, на какие сроки будет приглашение. Пока что официальных предложений не было. Сейчас идет подсчет голосов, официальные же итоги (выборов) ЦИК еще не подвел, еще не объявил», — рассказал Казакбаев в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что Россия была и остается основным стратегическим партнером и союзником для Кыргызстана.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин поздравил Жапарова с победой на выборах главы государства в Киргизии и выразил надежду, что в новой должности тот будет работать над дальнейшим наращиванием всего комплекса российско-киргизских отношений.

Накануне Жапаров пообещал, что в случае победы на выборах главы государства будет продолжать стратегические отношения с Россией. Он подчеркнул, что союзнический характер отношений между странами сохраняется уже 30 лет и Москва является главным стратегическим партнером Бишкека.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента страны и референдум по изменению конституции. По данным ЦИК страны, после обработки данных более чем с 98% участков Жапаров побеждает с 79,2% голосов.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии прошли протесты. Сторонники партий, которые не попали в жогорку кенеш (парламент), вышли на улицы. В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

15 октября ушел с поста и президент страны Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к премьер-министру Садыру Жапарову, и протесты прекратились.