Казахстан приостановил транзит нефти через Россию из-за морозов

Казахстан временно приостановил прокачку нефти через систему «Транснефти» из-за проблем с электроснабжением, вызванных морозами. Об этом в понедельник, 11 января, заявил пресс-секретарь компании Игорь Демин.

«Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему «Транснефти». С 5:00 (мск) прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП», — сказал Демин.

Он также сообщил, что по сдаче нефти в систему за первые дни января было 47 ограничений из-за аномальных холодов на месторождениях Сибири. Однако в целом отклонения незначительны и до конца месяца могут быть компенсированы, пишет «Интерфакс».

По данным пресс-службы казахстанской компании по управлению электрическими сетями KEGOC, на западе республики также возникли проблемы с электроснабжением. В настоящее время специалисты компании проводят работы по ликвидации технологического нарушения.

23 октября 2020 года стало известно о временной приостановке транзита российской нефти в Польшу по трубопроводу Мозырь — Брест. О приостановке транзита запросила польская сторона из-за технических проблем на ее территории.