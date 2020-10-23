Белоруссия приостановила транзит российской нефти по просьбе Польши

Транзит российской нефти в Польшу по трубопроводу Мозырь–Брест на территории Белоруссии временно приостановлен. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

По его словам, о приостановке транзита запросила польская сторона из-за технических проблем на ее территории.

«ОАО «Гомельтранснефть Дружба» принимает все меры по обеспечению запланированных объемов транзитной транспортировки нефти, в настоящее время поступающая с территории РФ российская нефть накапливается в резервуарном парке ЛПДС «Мозырь», — цитирует Тищенко «Интерфакс».

1 октября Тищенко заявлял, что Белоруссия в октябре планирует получить для переработки на нефтеперерабатывающих заводах 1,65 млн т нефти из России.

В июле Москва и Минск подписали три международных документа, два из которых касаются изменения условий российского кредита на строительство БелАЭС, еще один регулирует условия поставок Белоруссии российской нефти.