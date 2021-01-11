Миссия ТюркПА отметила демократичность парламентских выборов в Казахстане

Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) считает, что выборы в нижнюю палату парламента Казахстана показали растущий уровень демократии. Об этом заявил в понедельник, 11 января, генеральный секретарь ТюркПА Алтынбек Мамаюсупов.

«Мы видим растущий уровень демократии в стране. Поэтому можно сказать, что по итогам выборов выиграл народ Казахстана», — сказал он на брифинге.

Ранее, в понедельник, миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявила, что парламентские выборы в Казахстане прошли без нарушений, которые могли бы сказаться на результатах голосования.

Там также отметили, что выборы были демократичными и легитимность голосования не вызывает сомнений.

Накануне в республике прошли выборы депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы власти).

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 10 января уже поздравил правящую партию «Нур Отан» («Свет отечества») с убедительной победой на выборах депутатов мажилиса парламента республики.

По результатам экзитпола, партия набирает на выборах 71,9–72% голосов избирателей.