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Назарбаев поздравил «Нур Отан» с победой на парламентских выборах в Казахстане

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 10 января поздравил правящую партию «Нур Отан» («Свет отечества») с убедительной победой на выборах депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента республики.

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По результатам экзитпола, партия набирает на выборах 71,9–72% голосов избирателей.

«Дорогие однопартийцы, поздравляю всех с убедительной победой партии «Нур Отан» на этих выборах. Предварительные результаты экзитпола показывают, что казахстанцы связывают дальнейшее развитие нашей страны, улучшение благосостояния с нашей партией», — приводит слова Назарбаева телеканал «Хабар 24».

По данным опросов, в нижнюю палату парламента республики также проходят Демократическая партия «Ак Жол» с 10,2% голосов и Народная партия Казахстана (бывшая Коммунистическая партия Казахстана) с 9–9,5% голосов. Остальные партии не преодолели семипроцентного порога.

По данным ЦИК страны, парламентские выборы в Казахстане прошли в воскресенье при явке 63,3%.

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