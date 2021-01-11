Миссия ШОС признала легитимность парламентских выборов в Казахстане

Парламентские выборы в Казахстане прошли без нарушений, которые могли бы сказаться на результатах голосования. Об этом в понедельник, 11 января, заявила миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Миссия считает, что выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам, случаев нарушений, которые могли повлиять на результаты выборов, не выявлено», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.

Наблюдатели отметили, что выборы были демократичными и легитимность голосования не вызывает сомнений. Миссия также указала на наличие в Казахстане политической конкуренции. Представители ШОС заявили, что избрание законодательного органа Казахстана стало важным шагом на пути дальнейшего развития демократии в стране.

Кроме того, участники миссия подчеркнули, что во время голосования комплексно применялись различные информационные технологии и общественные платформы, которые способствовали обеспечению прозрачности, гласности и контроля.

Накануне в республике прошли выборы депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы власти).

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 10 января уже поздравил правящую партию «Нур Отан» («Свет отечества») с убедительной победой на выборах депутатов мажилиса парламента республики. По результатам экзитпола, партия набирает на выборах 71,9–72% голосов избирателей.