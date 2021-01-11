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Мэр Якутска Авксентьева ушла в отставку по состоянию здоровья

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Мэр Якутска Сардана Авксентьева покидает свой пост в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом она объявила 11 января на своей странице в Instagram.

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«Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции. <…> Поэтому прошу, уважаемые работодатели, отпустить меня с легким сердцем и пожелать удачи на новом этапе жизни!» — написала она.

Авксентьева сообщила, что внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий в понедельник, 11 января. Также она попросила поддержать на выборах первого заммэра Евгения Григорьева. Кроме того, она поблагодарила друзей и сторонников за помощь и поддержку.

Авксентьева занимала свою должность с сентября 2018 года.

Ранее в сентябре 2020 года бывшая сотрудница мэрии Якутска Светлана Алтабасова, обвиненная в мошенничестве с квартирами муниципального жилого фонда, заявила о причастности Авксентьевой к афере.

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