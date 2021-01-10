Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Путин и Макрон обсудили предстоящие в Москве переговоры по Карабаху
Происшествия
Эксперт назвал возможную причину крушения самолета в Индонезии
Мир
На Украине 90% тестов на коронавирус оказались российского производства
Мир
Лукашенко рассказал об отношении к прозвищу Батька
Общество
В России за сутки выявлено более 22,8 тыс. случаев COVID-19
Общество
Синоптик заявил о сохранении 20-градусных морозов в Москве в течение недели
Спорт
Российские биатлонисты победили в смешанной эстафете в Оберхофе
Политика
Пушков озвучил три главных вызова для России в 2021 году
Общество
Актер Максим Браматкин умер на 42-м году жизни
Сюжет:

Путин и Макрон обсудили предстоящие в Москве переговоры по Карабаху

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский президент Владимир Путин в рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе беседы президенты обсудили предстоящую встречу лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве. Об этом в воскресенье, 10 января сообщает пресс-служба Кремля.

Покой всем только снился: чем запомнился 2020-й
Уходящий год был одним из самых непростых в этом веке

«С учетом последовательной реализации совместного заявления от 9 ноября 2020 года и стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Франции поддержал усилия Москвы по содействию в урегулировании нагорно-карабахской ситуации. Макрон указал на важность неотложного оказания гумпомощи жителям, пострадавших в ходе боевых действий, в том числе и по линии профильных международных организаций.

Ранее в этот же день Кремль анонсировал трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они пройдут в Москве 11 января.

В свою очередь пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян уточнила, что трехстороння встреча в основном будет посвящена экономическим вопросам. Однако, по ее словам, армянская сторона считает одной из ключевых тем «московской» встречи обсуждение вопросов о возвращении пленных, проведение поиска в азербайджанском тылу армянских солдат и выяснение судьбы без вести пропавших.

9 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020