Путин и Макрон обсудили предстоящие в Москве переговоры по Карабаху

Российский президент Владимир Путин в рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе беседы президенты обсудили предстоящую встречу лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве. Об этом в воскресенье, 10 января сообщает пресс-служба Кремля.

«С учетом последовательной реализации совместного заявления от 9 ноября 2020 года и стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Франции поддержал усилия Москвы по содействию в урегулировании нагорно-карабахской ситуации. Макрон указал на важность неотложного оказания гумпомощи жителям, пострадавших в ходе боевых действий, в том числе и по линии профильных международных организаций.

Ранее в этот же день Кремль анонсировал трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они пройдут в Москве 11 января.

В свою очередь пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян уточнила, что трехстороння встреча в основном будет посвящена экономическим вопросам. Однако, по ее словам, армянская сторона считает одной из ключевых тем «московской» встречи обсуждение вопросов о возвращении пленных, проведение поиска в азербайджанском тылу армянских солдат и выяснение судьбы без вести пропавших.

9 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.