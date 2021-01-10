Наблюдатели заявили об отсутствии нарушений в ходе выборов в Киргизии

К середине дня досрочных выборов президента Киргизии и голосования на референдуме по изменению конституции республики не зафиксировано никаких нарушений. Об этом в воскресенье, 10 января, рассказал глава миссии наблюдателей от ШОС Алексей Чепа.

«Группой наблюдателей миссии ШОС не было зафиксировано никаких нарушений, ни существенных, ни несущественных», — цитирует его ТАСС.

Согласно данным киргизского ЦИК, явка на выборах главы республики к 11:00 мск составила 18,56%. На референдуме к этому времени явка достигла 18,55%.

10 января в республике проходят выборы главы республики и референдум по изменению конституции страны. По данным ЦИК Киргизии, в выборах и голосовании примут участие более 3,5 млн человек. За четыре часа с начала голосования явка составила 9,23%.

Бывший премьер-министр и исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров в этот же день заявил, что в случае победы на выборах главы государства будет продолжать стратегические и союзнические отношения с Россией.

Накануне глава комиссии Нуржан Шайдалбекова допустила проведение второго тура президентских выборов в стране. Однако, по ее словам, это понадобится, только если ни один из кандидатов в ходе основного тура не наберет более 50% голосов избирателей.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии прошли протесты. Сторонники партий, которые не попали в жогорку кенеш (паламент), вышли на улицы. В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

15 октября ушел с поста и президент страны Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к премьер-министру Садыру Жапарову, и протесты прекратились. 4 ноября представитель фракции «Республика — Ата-Журт» Талант Мамытов был избран новым спикером парламента.