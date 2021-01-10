Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
NYT увидел сходство между штурмом Капитолия и событиями на Донбассе
Мир
Появились кадры c места крушения Boeing в Индонезии
Мир
На Украине 90% тестов на коронавирус оказались российского производства
Мир
Лукашенко признал Путина единственным другом
Мир
Эксперт оценил вероятность вынесения импичмента Трампу
Общество
Установлены личности погибших при пожаре в доме престарелых под Тюменью
Авто
Названа способная привести к взрыву автомобиля ошибка водителей
Политика
Пушков озвучил три главных вызова для России в 2021 году
Общество
Актер Максим Браматкин умер на 42-м году жизни

Наблюдатели заявили об отсутствии нарушений в ходе выборов в Киргизии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К середине дня досрочных выборов президента Киргизии и голосования на референдуме по изменению конституции республики не зафиксировано никаких нарушений. Об этом в воскресенье, 10 января, рассказал глава миссии наблюдателей от ШОС Алексей Чепа.

Ханское поведение: кто победит на выборах президента Киргизии
Почему в республике готовятся к новой революции

«Группой наблюдателей миссии ШОС не было зафиксировано никаких нарушений, ни существенных, ни несущественных», — цитирует его ТАСС.

Согласно данным киргизского ЦИК, явка на выборах главы республики к 11:00 мск составила 18,56%. На референдуме к этому времени явка достигла 18,55%.

10 января в республике проходят выборы главы республики и референдум по изменению конституции страны. По данным ЦИК Киргизии, в выборах и голосовании примут участие более 3,5 млн человек. За четыре часа с начала голосования явка составила 9,23%.

Бывший премьер-министр и исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров в этот же день заявил, что в случае победы на выборах главы государства будет продолжать стратегические и союзнические отношения с Россией.

Накануне глава комиссии Нуржан Шайдалбекова допустила проведение второго тура президентских выборов в стране. Однако, по ее словам, это понадобится, только если ни один из кандидатов в ходе основного тура не наберет более 50% голосов избирателей.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии прошли протесты. Сторонники партий, которые не попали в жогорку кенеш (паламент), вышли на улицы. В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

15 октября ушел с поста и президент страны Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к премьер-министру Садыру Жапарову, и протесты прекратились. 4 ноября представитель фракции «Республика — Ата-Журт» Талант Мамытов был избран новым спикером парламента.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020