Соседи рассказали подробности о сгоревшем под Тюменью доме престарелых

Проживающие в поселке Боровский Тюменской области по соседству со сгоревшим нелегальным пансионатом рассказали подробности о владелице хосписа.

Так, по словам Алексея Лежнина, хозяйка нелегального дома престарелых Ольга Вильямсон занималась уходом за стариками вместе с супругом. Они кормили, гуляли с пожилыми постояльцами, а также мыли их в бане. Мужчина уверен, что возгорание возникло именно в бане хосписа. В результате огонь перекинулся и на его постройку.

«... выяснилось, что у них баня сгорела. Видимо, кто-то мылся, и видимо сгорело», — цитирует его РЕН ТВ.

Алексей также указал, что конфликтовал с соседями. По его словам, хозяйка хосписа «вела себя неадекватно». В декабре у Ольги скончался супруг. Алексей полагает, что из-за этого женщина могла «недоглядеть» за постояльцами.

В свою очередь, жительница соседнего дома Нина Камшилина рассказала, что пансион работает довольно давно. Она уточнила, что из пожара хозяйка дома вместе с двумя постояльцами смогла спастись, пишет «РИА Новости».

Пожар в частном здании в поселке Боровский произошел 9 января. Огонь охватил 200 кв. м здания на улице Трактовой, погибли семь человек. По предварительным данным, еще один был госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Вероятной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем. Хозяйка дома престарелых задержана.