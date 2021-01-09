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Уголовное дело возбуждено по факту гибели семи человек в пожаре под Тюменью

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек при пожаре в частном доме в Тюменской области. Об этом 9 января сообщили в региональном управлении СК.

Как отмечает РЕН ТВ, дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. На месте работают криминалисты и следователи, устанавливаются причины возгорания.

Ранее в этот же день стало известно, что крупный пожар произошел в частном доме на улице Трактовой в поселке Боровский. Погибли семь человек. Ход расследования причин случившегося взял на контроль тюменский губернатор Александр Моор.

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