Сын постоялицы нелегального дома престарелых под Тюменью рассказал о пожаре

Сын одной из постоялиц нелегального дома престарелых в тюменском селе Боровском рассказал об обстоятельствах трагедии. Об этом сообщил 9 января сайт «Вслух.ру».

По его словам, мама позвонила ему около 16–17 часов дня и сообщила, что здание горит.

«Я быстро приехал, пожарные уже были, тушили», — отметил мужчина.

Чтобы пожарные смогли подобраться к дому, местные жители расчистили подход к дому от снега.

Огонь охватил 200 кв. м здания на улице Трактовой в селе Боровском, погибли семеро престарелых жильцов хосписа, отмечает РЕН ТВ. Сгорели коттедж и несколько построек.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек. На месте работают криминалисты и следователи. Вероятной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем.

В ночь на 15 декабря в селе Ишбулдино в Башкирии в пожаре погибли 11 человек. Все они были пациентами частного пансионата для престарелых, который оказался не зарегистрирован, региональные власти о его существовании не знали.