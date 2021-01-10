Погрузиться в дерби: в КХЛ пройдут два топовых противостояния

Два принципиальных противостояния КХЛ — армейское и «зеленое» дерби — состоятся в воскресенье, 10 января . В Санкт-Петербурге местный СКА примет московский ЦСКА. А в Уфе «Салават Юлаев» сыграет на своем льду с казанским «Ак Барсом».

Помимо яркости их афиш эти матчи существенно повлияют на текущие расклады в турнирных таблицах Западной и Восточной конференций . Напомним, сейчас в них лидируют ЦСКА и «Ак Барс», которые также соревнуются между собой в борьбе за победу в регулярном чемпионате.

СКА–ЦСКА

В нынешнем чемпионате два армейских коллектива встречались уже дважды . 16 октября в Москве ЦСКА одержал победу со счетом 3:1. А 22 декабря команды выдали один из самых напряженных матчей за время своего противостояния. СКА вел 3:1 за две минуты до конца основного времени, но позволил красно-синим спасти встречу. Правда, послематчевая серия буллитов всё равно осталась за питерцами, и в итоге они победили — 4:3.

К предстоящему матчу оба соперника подходят не в лучшем состоянии. ЦСКА из пяти последних встреч выиграл только две . Этот неудачный отрезок начался как раз с декабрьского выездного поражения по буллитам в Питере. Затем подопечные Игоря Никитина уступили в основное время подольскому «Витязю» (2:1), взяли верх в овертайме над хельсинкским «Йокеритом», проиграли дома по буллитам екатеринбургскому «Автомобилисту» (1:2) и разгромили на своей площадке аутсайдера Востока нижнекамский «Нефтехимик» (6:1).

Из-за травмы по-прежнему не может играть один из лидеров команды нападающий Антон Слепышев. Зато восстановился от повреждения Максим Шалунов — сейчас он играет одну из ключевых ролей в атаке красно-синих. Высокую результативность в последний месяц показывает молодой форвард Максим Соркин.

Погрузиться в дерби Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Все неудачи последних недель не мешают ЦСКА уверенно лидировать в Западной конференции. После 42 матчей на их счету 65 очков. Ближайший преследователь в лице СКА имеет 59 баллов при 44 проведенных встречах .

Дела у питерского клуба тоже не ладятся начиная с конца декабря . В последних пяти встречах подопечные Валерия Брагина победили лишь однажды — 28 декабря они разгромили на выезде предпоследнюю команду Запада «Сочи» (1:4). В прошедшей выездной серии у них четыре поражения — в овертайме от московского (1:2) и минского (3:4) «Динамо», а также в основное время от «Йокерита» (1:2) и ярославского «Локомотива» (1:4).

В расположение команд уже вернулись хоккеисты, ездившие на молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне . Они прилетели из Канады 7 января. От ЦСКА там выступали нападающий Егор Афанасьев, защитник Даниил Чайка и вратарь Всеволод Скотников . Правда, все трое ранее не так часто играли за армейцев в КХЛ, поэтому пока их приезд не слишком радикально изменит ситуацию для красно-синих.

Другое дело многочисленный питерский отряд в молодежке. От СКА там выступали голкипер Ярослав Аскаров, защитники Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов, нападающие Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов и Максим Грошев . Многие из них уже стали постоянными игроками основы СКА.

— Не знаю, выйдут ли ребята на лед в ближайшем матче — возможно, им еще дадут отдохнуть после перелета из Канады, — поделился мнением с «Известиями» вице-президент КХЛ по развитию, легендарный отечественный нападающий Валерий Каменский . — Но они должны сейчас или в дальнейших играх усилить свои команды. Не думаю, что им понадобится время, чтобы отойти от событий в Эдмонтоне. Другое дело, что сейчас у ЦСКА и СКА не лучшие результаты в последних матчах. Но не исключено, что тут просто тренеры осуществляют свои программы подготовки к плей-офф и поэтому поднагрузили команды на этот отрезок, отсюда и такие результаты. В любом случае на качестве хоккея в армейском дерби это не должно сказаться — слишком уж серьезный будет эмоциональный настрой у обоих коллективов. А в дальнейшем и результаты у них улучшатся.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»

Это противостояние уже давно окрестили «зеленым» дерби из-за цветов формы и эмблем уфимского и казанского клубов . Учитывая, что в разные годы они были в лидерах российского хоккея, схватки коллективов из Башкортостана и Татарстана не первое десятилетие привлекают внимание болельщиков со всей страны.

Погрузиться в дерби Фото: ТАСС/Егор Алеев

Не будет исключением и предстоящий матч. «Ак Барс» уверенно лидирует на Востоке и во всем регулярном чемпионате. На счету подопечных Дмитрия Квартальнова 68 очков по итогам 43 матчей. «Салават Юлаев» чередует провальные отрезки с успешными. В начале декабря он проиграл четыре матча подряд. Но за последний месяц из семи встреч выиграл пять .

Сейчас уфимцы поднялись на четвертое место в таблице конференции. И намерены прибавлять еще. Казанцы имеют длинную победную серию в 10 матчей. И сделают всё, чтобы ее продлить.

— «Ак Барс» — фаворит встречи, команда на хорошем ходу, чему свидетельствует 10-матчевая победная серия, — заявил «Известиям» двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского клуба Алексей Бадюков. — Тем не менее в Уфе может произойти всё что угодно . В последнем матче против «Ак Барса» «Трактор» показал, что с казанцами можно играть («Ак Барс» проигрывал 0:2 за пять минут до конца основного времени, но сравнял счет и выиграл 3:2 по буллитам. — «Известия»). Особенно это может сработать в случае с «Салаватом», который дома способен должным образом настроиться. К тому же команда в последнее время очень прибавила.

Погрузиться в дерби Фото: ТАСС/Егор Алеев

В расположение команд вернутся по три игрока молодежной сборной. У «Ак Барса» это вратарь Артур Ахтямов, защитник Артемий Князев и нападающий Илья Сафонов. «Салават» был представлен в Эдмонтоне форвардами Родионом Амировым, Данилом Башкировым и защитником Шакиром Мухамадуллиным . Постоянное место в составах главных команд имели Сафонов и Мухамадуллин. Последний особенно отличился осенью, когда после травмы ведущего защитника уфимцев Филипа Ларсена получил большее игровое время.

После возвращения датчанина Шакир стал играть меньше, но всё равно немало для хоккеиста своего возраста. Правда, пока он был в Эдмонтоне, у него появился конкурент. В декабре «Салават» совершил с ЦСКА обмен, заполучив вместо нападающего Никиты Сошникова защитника Михаила Науменкова, который сразу стал одним из лидеров обороны уфимцев.

— Не думаю, что при Науменкове у Шакира будут трудности с игровым временем. Он, конечно, не будет получать, как в начале сезона, когда травмировался Ларсен. Тогда Мухамадуллин по 20 минут за матч играл. После возвращения Филипа он получал по 15 минут. Полагаю, сейчас будет то же самое . И во второй бригаде большинства он будет выходить. Что касается Науменкова, то он хорошо вписался в игру «Салавата». В последнее время в ЦСКА он был седьмым защитником и явно хотел больше играть — в Уфе ему дали такую возможность. И тут Михаил в полной мере стал показывать, на что способен.