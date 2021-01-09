Оппозиция Украины призвала переоценить «евромайдан» после штурма Капитолия

После штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне США необходимо справедливо оценить «евромайдан» на Украине. Об этом в субботу, 9 января, сообщили представители украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013–2014 годов в Украине», — говорится на официальном сайте партии.

По мнению членов политического объединения, необходимо не мешать, а оказывать помощь в преодолении последствий революций. В сообщении подчеркнули, что двойные стандарты в политике Штатов «больше неприемлемы».

Кроме того, в партии призвали руководство страны сделать выводы и изменить подходы к отношению с другими государствами. В частности, США важно признать, что недопустимо вмешиваться во внутреннюю политику стран, чтобы установить там внешний контроль.

Семь лет назад сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. 20 февраля 2014 года на площади произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека. В итоге протесты переросли в госпереворот.

В США же стало известно о штурме Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа 6 января, участники сорвали заседание конгресса, на котором утверждались результаты президентских выборов.

Из-за протестов конгрессменов эвакуировали, а власти Вашингтона ввели в городе комендантский час.

В здание конгресса США вошли силовики, оттуда были выведены все протестующие. В столкновениях погибла женщина, пострадали несколько десятков офицеров.

8 января американский политолог Дэниел Шоу заявил, что демократии, о которой любят говорить в Вашингтоне, никогда не существовало. Многие эксперты выразили мнение, что причиной беспорядков стала устаревшая и непрозрачная система голосования в США.