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Байден получит вторую дозу вакцины от COVID-19 11 января

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Избранный президент США Джо Байден получит вторую дозу вакцины от COVID-19 в понедельник, 11 января. Об этом 8 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя Байдена Джен Псаки.

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К этому моменту пройдет 21 день с момента, когда Байдену вкололи первую дозу вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech.

21 декабря стало известно, что 78-летний Байден сделал прививку от коронавируса. Инъекцию Pfizer ввели врачи в клинике штата Делавэр.

Политик подчеркнул, что ему было важно продемонстрировать необходимость быть готовыми к вакцинации. Также прививку сделали супруге будущего президента США.

О начале масштабной вакцинации в США было объявлено 14 декабря. Ранее Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) по ускоренной процедуре зарегистрировало в стране две вакцины от COVID-19 — препарат компании Moderna, а также инъекцию предприятий Pfizer и BioNTech.

При этом 8 декабря стало известно, что в ходе исследования вакцины Pfizer и BioNTech умерли шесть участников: два летальных исхода в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо.

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