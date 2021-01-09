Спасатели предварительно определили местонахождение людей под лавиной в Норильске

Спасатели предварительно определили местонахождение людей под снежной лавиной, сошедшей на горнолыжном курорте в пригороде Норильска. Об этом 9 января в эфире телеканала «Россия 24» рассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Норильска Евгений Панферов.

«Примерно определено предполагаемое местонахождение людей», — заявил он.

В этом месте была приостановлена работа вездеходов на широком шасси.

Панферов добавил, что районе поисковой операции сильный ветер, метель, а также сократилась видимость.

Вечером 8 января на горнолыжной базе «Гора отдельная» под Норильска сошла лавина, которая накрыла пять домиков. Изначально сообщалось о четырех пропавших без вести, среди которых двое детей.

После начала поисков, в которых участвуют более 200 спасателей, около 300 волонтеров, 18 единиц техники, поступила информация о спасении четырех человек. Однако впоследствии данные были скорректированы. Известно о двух взрослых, которые самостоятельно выбрались из-под снега и о спасенном 15-летнем подростке. Все они госпитализированы. Точное число пострадавших выясняется.

По факту происшествия управление Следственного комитета России по Красноярскому краю начало проверку.