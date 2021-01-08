В ЕС запланировали онлайн-саммит по противодействию COVID-19 на 21 января
Европейский совет намерен провести 21 января онлайн-саммит по противодействию пандемии COVID-19. Об этом сообщил в пятницу, 8 января, официальный представитель председателя Евросовета Баренд Лейтс.
«21 января в 18:00 (20:00 по мск) председатель Евросовета Шарль Мишель проведет видеоконференцию с лидерами 27 стран — членов Евросоюза для координации по ситуации с COVID-19», — написал он в Twitter.
На онлайн-саммите, который прошел 19 ноября 2020 года, представители стран ЕС обсудили кампанию по вакцинации населения стран Европы, входящих в Евросоюз, коллективную работу по борьбе с распространением COVID-19, а также единую систему тестирований и справедливое распределение вакцин.
В конце декабря прошлого года в странах Европы началась вакцинация от COVID-19.
Ранее, 16 декабря, постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил о давлении на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) из-за ускоренной сертификации вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech.
8 декабря стало известно, что в ходе исследования вакцин Pfizer и BioNTech умерли шесть участников: два летальных исхода — в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо. При этом в январе в американском штате Флорида скончался врач спустя несколько недель после прививки Pfizer, а в Норвегии после вакцинации препаратом умерли еще три человека.