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Мишустин рекомендовал «Ростеху» увеличить выпуск для гражданских отраслей

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«Ростеху» необходимо наращивать объемы обеспечения продукцией гражданских отраслей, заявил в пятницу, 8 января, премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым.

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«Как отметил наш президент [Владимир Путин], необходимо наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей. Очень важно, чтобы в том числе и эти направления в «Ростехе» развивались», — сказал глава правительства.

Премьер обратил внимание на успехи госкорпорации в импортозамещении. В качестве одного из многочисленных примеров он привел полет российского самолета МС21 с двигателями ПД-14 отечественного производства.

Мишустин также поблагодарил Чемезова за то, что в период пандемии коронавирусной инфекции удалось избежать сокращений на производствах.

Кроме того, в ходе встречи глава кабинета министров указал на то, что благодаря налаженному «Ростехом» выпуску средств индивидуальной защиты, России не приходится прибегать к закупкам медпродукции из-за рубежа.

31 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко, подводя итоги уходящего года, указал, что благодаря общим усилиям в стране была мобилизована система здравоохранения и оперативно решены проблемы со средствами индивидуальной защиты и другой необходимой медпродукцией.

Во время большой пресс-конференции 17 декабря глава государства Владимир Путин заявил, что система здравоохранения страны оказалась более подготовленной к масштабам проблемы COVID-19, в то время как многие другие мировые государства не справлялись с нагрузкой. Он напомнил, что в России в короткие сроки развернули 277 тыс. коек, дефицит врачей был быстро преодолен. Также в разы увеличилось производство средств индивидуальной защиты.

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