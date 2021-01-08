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Источник сообщил о нахождении в горящем ангаре в Подмосковье газовых баллонов

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В охваченном пожаром ангаре на территории мебельной фабрики в подмосковном поселке станции Бронницы находится около десятка баллонов с пропаном. Об этом в пятницу, 8 января, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Ангар, где начался пожар, использовался как складское помещение для готовой мебели. Внутри строения также находятся пропановые баллоны — 10–15 штук», — сказал собеседник агентства.

Ранее в этот же день стало известно, что площадь возгорания на мебельной фабрике выросла до 8 тыс. кв. м. Пожару присвоен третий ранг сложности.

В МЧС сообщение о пожаре поступило в 7:30 мск. По данным телеканала РЕН ТВ, на территории фабрики загорелся ангар.

Как рассказала сотрудница пресс-службы ГУ МЧС России по региону Александра Рыбалко, в настоящее время на месте работают 78 человек и 23 единицы техники, в том числе 32 сотрудника МЧС и девять единиц техники ведомства.

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