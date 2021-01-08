Трамп осудил штурм здания Конгресса США

Действующий президент США Дональд Трамп осудил штурм его сторонниками здания Конгресса в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении Трампа, опубликованном 7 января на его странице в Twitter.

«Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром <…> Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка», — написал он.

Трамп призвал американцев к примирению и подчеркнул, что демонстранты, которые нарушили закон, заплатят за свои действия. Действующий глава государства добавил, что осознает безуспешность попыток добиться пересмотра итогов президентских выборов, однако его штаб будет продолжать использовать все юридические возможности для оспаривания итогов голосования.

«Я продолжаю верить, что мы должны реформировать наше избирательное законодательство, чтобы иметь возможность проверять допуск к голосованию всех избирателей, и для обеспечения уверенности во всех будущих выборах», — подчеркнул Трамп.

Он обратился к своим сторонникам и пообещал им продолжить свою «великолепную кампанию». Трамп подчеркнул, что понимает разочарование своих сторонников. «Наше невероятное путешествие только начинается», — заверил их глава Белого дома.

«Теперь конгресс сертифицировал результаты, и новая администрация придет к власти 20 января. Я теперь сосредоточусь на гладкой безупречной передаче власти. Настоящий момент времени требует исцеления и примирения», — добавил Трамп.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время утверждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Всего в ходе беспорядков погибли четыре человека, еще несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей были госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Позднее законодатели возобновили заседание и продолжили подсчет голосов выборщиков, в итоге утвердив избрание демократа Байдена президентом страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

При этом американский политолог Дэниел Шоу заявил, что демократии, о которой любят говорить в Вашингтоне, никогда не существовало. Подтверждением, по его словам, являются прошедшие в городе беспорядки и штурм Капитолия.