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Белый дом осудил штурм здания Капитолия

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Белый дом решительно осуждает штурм здания Конгресса США в Вашнгитоне и призывает привлечь виновных к ответственности. Об этом 7 января заявила пресс-секретарь действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кейли Макинэни.

«Мы — президент и эта администрация — осуждаем его (насилие. — Ред.) самым решительным образом. Это неприемлемо, и те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона», — передает ее слова ТАСС.

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