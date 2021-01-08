Политолог назвал штурм Капитолия проблемой демократии США

Американский политолог Брюс Маркс в беседе с телеканалом РЕН ТВ 7 января прокомментировал прошедшие в Вашингтоне беспорядки и штурм здания конгресса США.

По словам эксперта, у демократии в США «есть проблемы», и произошедшие в Капитолии события являются одной из них. При этом он отметил, что что подобные проблемы случались в стране и раньше. В качестве примера Маркс привел протесты движения Black Lives Matter и протесты против войны во Вьетнаме.

«Это случается. Наша демократия в порядке. И то, что порядок удалось установить, — доказательство этому. Сенаторы и представители вернулись и продолжали свое дело, подтвердив победу Джозефа Байдена», — заявил он.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии, и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Однако заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Всего в ходе беспорядков погибли четыре человека. По словам главы полиции Капитолия Стивена Сунда, во время беспорядков несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Позднее законодатели возобновили заседание и продолжили подсчет голосов выборщиков, в итоге утвердив избрание демократа Байдена президентом страны.