Министр транспорта США подала в отставку в связи с беспорядками

Министр транспорта США Элейн Чао покидает свой пост, пишет 7 января The Washington Post.

По данным издания, в своем заявлении об отставке причиной увольнения министр указала события 6 января в Вашингтоне. Газета напоминает, что Чао является супругой лидера республиканцев в сенате США Митчема Макконнелла.

Ранее в четверг американские СМИ сообщили, что на фоне беспорядков подали в отставку советник Трампа по вопросам России и Евразии Райан Тулли и еще четыре сотрудника Белого дома, среди которых руководитель аппарата первой леди и бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.

Кроме того, действующий президент США Дональд Трамп отозвал из сената кандидатуру Чеда Вулфа, выдвинутого на пост министра внутренней безопасности. До настоящего момента Вулф был исполняющим обязанности министра. Отзыв его кандидатуры совпал с датой публикации критики в адрес Трампа. В своем заявлении в Twitter Вулф призвал Трампа резко осудить действия своих сторонников.

Накануне поддерживающие Трампа американцы вышли на демонстрацию в Вашингтоне, однако затем прорвались в здание Капитолия, где шло утверждение Джо Байдена в качестве избранного президента.

В ходе беспорядков заседание было прервано, полиция применила силу. По последним данным, погибли четыре человека, более 50 правоохранителей пострадали.

Политолог Дмитрий Абзалов назвал выборы в США непрозрачными. Эксперт подчеркнул, что нарушения фиксировались и во время самого голосования, в том числе по почте. В то же время эксперт Андрес Томас Контерис отметил, что в США никогда не было демократии и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.

В ноябре глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.​​​​​​