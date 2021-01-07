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В Латвии опровергли обнаружение «британского» штамма коронавируса

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Случаев выявления нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, на территории Латвии не было. Об этом в четверг, 7 января, сообщила представитель центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) республики Илзе Арая.

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Она подчеркнула, что образцы анализируются лабораторно и до сих пор в результатах секвенирования в Латвии не было обнаружено нового типа SARS-CoV-2, передает портал LSM.LV.

Ранее в этот день председатель правления Огрской больницы Дайнис Широв заявил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, выявили у медиков и пациентов этого медучреждения.

7 января директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм коронавируса выявили в 22 странах Европы.

Он добавил, что новый штамм распространяется быстрее, однако сама болезнь проходит без изменений. Мутировавший вариант встречается у людей разного возраста, дети не относятся к группе повышенного риска.

По словам Клюге, новый штамм может постепенно вытеснить другие варианты COVID-19, как это произошло в Великобритании.

В конце декабря 2020 года представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявили новый, мутировавший вариант коронавируса. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений новым штаммом на юге страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 7 января, на планете зарегистрировано свыше 87,7 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,8 млн человек, вылечились 63,2 млн.

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