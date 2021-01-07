В Латвии выявили «британский» штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, выявили у медиков и пациентов Огрской больницы в Латвии. Об этом в четверг, 7 января, заявил председатель правления этого лечебного учреждения Дайнис Широв.

«В Огрской больнице есть врачи и пациенты, инфицированные новым штаммом вируса COVID-19, который более заразен и опасен, чем ранее обнаруженный. Течение болезни тяжелое, и мы очень обеспокоены, поэтому мы регулярно проводим тестирование своих работников, что помогает обнаружить болезнь», ― цитирует его пресс-служба больницы.

Ранее в этот день директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм коронавируса выявили в 22 странах Европы.

Он добавил, что новый штамм распространяется быстрее, однако сама болезнь проходит без изменений. Мутировавший вариант встречается у людей разного возраста, дети не относятся к группе повышенного риска.

По словам Клюге, новый штамм может постепенно вытеснить другие варианты COVID-19, как это произошло в Великобритании.

В конце декабря 2020 года представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявили новый, мутировавший вариант коронавируса. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений новым штаммом на юге страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 7 января, на планете зарегистрировано свыше 87,7 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,8 млн человек, вылечились 63,2 млн.