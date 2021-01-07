В 2020 году Азербайджан сократил добычу нефти на 8,2%. В министерстве энергетики республики уточнили, что меры были приняты в рамках сделки ОПЕК+. Там также отметили, что наряду с этим выросли добыча и экспорт газа. Поставки голубого топлива за границу увеличились на 16,9%. Основной причиной такого роста в минэнерго назвали «Южный газовый коридор», сообщает телеканал «Известия». Пропускная способность трубопровода достигает 16 млрд куб. м газа в год.

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