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Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США
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Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом страны

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Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах, которые состоялись 3 ноября 2020 года. Об этом сообщили в четверг, 7 января, на телеканале CNN.

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Согласно результатам, Байден набрал больше 270 голосов выборщиков, которые необходимы для избрания. У него оказалось 306 голосов. Действующий президент США Дональд Трамп получил 232 голоса.

Итоги выборов озвучил вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс.

Утверждение результатов выборов в конгрессе — обязательный финальный этап президентских выборов, согласно конституции США. После утверждения избранного президента США в конгрессе оспаривать результаты невозможно в соответствии с американским законодательством.

Трамп прокомментировал 7 января результаты утверждения выборов в конгрессе. Он заявил, что передаст власть Байдену в установленном порядке 20 января, несмотря на то что не согласен с результатами выборов.

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