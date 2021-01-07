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Протестующие в Вашингтоне напали на журналистов Associated Press

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Участники акции протеста в Вашингтоне напали на журналистов агентства Associated Press возле стен конгресса. Об этом 7 января сообщило агентство «РИА Новости».

Как передает корреспондент агентства, съемочная группа AP снимала протесты возле здания конгресса США, когда к ним подошел участник протестов и стал бить палкой по оборудованию, выкрикивая при этом ругательства.

Корреспондент AP вступила в перепалку с протестующими, однако была вынуждена отступить, чтобы не пострадать в момент, когда те стали громить оборудование.

6 января конгресс в соответствии с конституцией США должен был утвердить итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал демократ Джо Байден (306 голосов против 232 у действующего президента Дональда Трампа). После начала заседания обеих палат конгресса начались протесты сторонников действующего президента, которые затем ворвались в здание Капитолия, сорвав заседание. Вице-президента США Майка Пенса и сенаторов эвакуировали из здания конгресса.

У здания Капитолия, где проходят протестные акции, была слышна стрельба, там происходили столкновения между полицейскими и демонстрантами. Сообщалось, что в результате беспорядков пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, также одна женщина получила огнестрельное ранение в здании конгресса.

Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. Трамп также распорядился направить нацгвардию на поддержание порядка в Вашингтоне после соответствующего запроса мэра Мюриэл Боузер.

Избранный президент США Джо Байден, в свою очередь, выступил с обращением к нации, в котором назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему. Кроме того, он призвал действующего главу Белого дома Дональда Трампа немедленно потребовать окончания осады Капитолия.

Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, а после этого записал видеообращение, в котором призвал сторонников разойтись. Социальная сеть заблокировала функцию ретвита поста с видеообращением, объяснив это «риском насилия».

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