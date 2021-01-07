CNN сообщил о перевозке лидеров конгресса США на военную базу

Высокопоставленных членов конгресса США перевозят из здания Капитолия на военную базу Форт-Лесли-Макнейр в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что эвакуированные сенаторы планируют продолжить процедуру подсчета голосов в безопасном месте.

6 января конгресс США в соответствии с конституцией должен был утвердить итоги президентских выборов, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден.

Заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки. Вице-президента США Майка Пенса и других сенаторов эвакуировали из Капитолия.

Сообщалось, что в результате столкновений пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, еще одна женщина пострадала. Позже она скончалась от ранения в шею.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также призвал своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне, разойтись по домам.