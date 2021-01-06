У здания Капитолия началась стрельба

В США у здания Капитолия, где проходят протестные акции, началась стрельба. На данный момент там происходят столкновения между полицейскими и сторонниками действующего президента Дональда Трампа.

Звуки стрельбы раздаются во внутренних коридорах здания, сообщает РЕН ТВ в среду, 6 января. Полиция использует слезоточивый газ для разгона протестующих. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.

Ранее конгресс США был вынужден остановить дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона после того, как демонстранты прорвались в здание Капитолия.

Дональд Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне.

На митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне вышли несколько десятков тысяч человек. Накануне демонстрация сторонников республиканца завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками полиции. По меньшей мере шесть человек были задержаны.

По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.