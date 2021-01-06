Пенс был вывезен из Капитолия

Вице-президент США Майк Пенс был перевезен из Капитолия в безопасное место. Об этом 6 января сообщил телеканал NBC News.

По словам члена сената конгресса США, вместе с Пенсом был вывезен сенатор Чак Грассли.

Ранее в среду демонстранты прорвали кордон полиции на Капитолии, в результате чего Конгресс США приостановил дебаты по итогам выборов в штате Аризона. Также была прервана трансляция обсуждения.

Манифестанты пытались попасть в здание Капитолия. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщается о наличии раненых.

6 января глава Белого дома призвал вице-президента Майкла Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов президента.

На митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне вышли несколько десятков тысяч человек. Накануне демонстрация сторонников республиканца завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками полиции. По меньшей мере шесть человек были задержаны.

По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.