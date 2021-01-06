Сторонники Трампа начали штурм Капитолия

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались через кордон полицейских у здания конгресса, передает в среду, 6 января, корреспондент «РИА Новости».

По его данным, полиция вынуждена эвакуировать районы возле Капитолия. Протестующих теснят назад, правоохранители применяют слезоточивый газ и оружие нелетального действия. Несколько человек пострадали.

Несколько минут назад в конгрессе началось обсуждение по вопросу утверждения итогов президентских выборов 3 ноября. Перед началом заседания Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне заявил, что никогда не сдастся и не признает поражения.

На митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне вышли несколько десятков тысяч человек. Накануне демонстрация сторонников республиканца завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками полиции. По меньшей мере шесть человек были задержаны.

Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента, которые состоялись 3 ноября. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.