Новак назвал решение Эр-Рияда о сокращении нефтедобычи новогодним подарком

Вице-премьер России Александр Новак сравнил дополнительное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией с новогодним подарком, который призван ускорить уменьшение излишков. Об этом он заявил по итогам встречи стран ОПЕК+ 5 января.

«Об этом (о решении о дополнительном сокращении добычи нефти — Ред.) знал только один человек, видимо, он (министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман — Ред). Поэтому — это новогодний подарок для нефтяного рынка, который сегодня переполнен, для того, чтобы снизить остатки (запасов нефти — Ред.) более быстрыми темпами», — сказал Новак.

По итогам заседания стран ОПЕК+ стало известно, что Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти примерно на 1 млн б/с в феврале и марте, в результате новая квота составит 8,125 млн б/с.

Сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в ноябре 2020 года была выполнена более чем на 100%, добавил Новак. Он подчеркнул, что страны ОПЕК+ демонстрируют приверженность исполнению принятых решений.

Ранее в этот же день сообщалось, что новая квота России по добыче нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ в феврале составит 9,184 млн б/с, в марте — 9,249 млн б/с.

В минэнерго Казахстана заявили, что Казахстан и Россия будут поэтапно увеличивать добычу нефти в феврале и марте.

Кроме того, ОПЕК+ запросил у стран-должников представить планы компенсации перепроизводства нефти к 15 января. Планируется, что следующая встреча стран альянса состоится 4 марта, за день до этого будет проведено заседание мониторингового комитета альянса.

Весной 2020 года страны ОПЕК+ договорились о рекордном в истории сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с на фоне резкого падения цен на нефть. На следующем этапе, в августе, сокращение было зафиксировано на уровне 7,7 млн б/с.