ОПЕК+ запросил планы компенсации перепроизводства нефти к 15 января

ОПЕК+ запросил у стран-должников представить планы компенсации перепроизводства нефти к 15 января. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам встречи стран-участниц ОПЕК+ 5 января.

«Участники встречи попросили страны с низкими показателями представить секретариату ОПЕК свои планы по проведению необходимой компенсации недосокращенной добычи до 15 января 2021 года», ― говорится в коммюнике.

Отмечается, что следующая встреча состоится 4 марта, за день до этого будет проведено заседание мониторингового комитета альянса.

Ранее в этот день стало известно, что Казахстан и Россия будут поэтапно увеличивать добычу нефти в феврале и марте, соответствующее решение было принято в ходе заседания стран ОПЕК+. Так, Россия нарастит добычу на 65 тыс. б/с, Казахстан — на 10 тыс. б/с в каждый из этих месяцев, сообщили в Минэнерго республики.

Кроме того, источники заявили, что Саудовская Аравия добровольно снизит добычу.

Накануне сообщалось, что большинство стран — членов ОПЕК+ выступило за продление нынешнего уровня добычи нефти на февраль, при этом Россия придерживалась другой позиции.

На заседании мониторингового комитета решался вопрос готовности рынка нефти к новому росту добычи на объем до 500 тыс. баррелей в сутки.

В марте 2020 года страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти с целью снижения. После этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и одновременно снизить цены. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.