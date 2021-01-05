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Трамп пообещал демократам «адскую битву» за пост президента

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Действующий президент США Дональд Трамп пообещал «не отдавать» Белый дом избранному главе государства Джо Байдену. Запись выступления американского лидера опубликована 4 января на YouTube-канале WJCL News.

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По словам Трампа, ситуация, при которой у него «отбирают победу», несмотря на «огромный перевес» по результатам голосования, недопустима.

Кроме того, действующий президент пообещал устроить «адскую битву» за пост главы государства, если представители Демократической партии «захватят» Сенат и Белый дом, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот день стало известно, что Трамп заявил о намерении одержать победу в восьми штатах, в которых он, согласно официальным данным, проиграл.

4 января избранный президент США Джо Байден высмеял Трампа, заявив, что республиканец «ноет и жалуется». Трамп в ответ на это отметил, что возмущен результатами голосования в восьми штатах, и выразил уверенность своей победы там. Обращаясь к своим сторонникам действующий американский лидер пообещал, что в ближайшее время ситуация изменится.

Позднее в тот же день Трамп пообещал предоставить «истинные» результаты выборов главы государства.

Республиканские власти Джорджии подсчитывали голоса на президентских выборах в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате демократ получил голоса всех 16 выборщиков от Джорджии.

Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента, которые состоялись 3 ноября. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

15 декабря 2020 года Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. Демократ добавил, что попытки Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Трамп заявил, что продолжит оспаривать результаты выборов в стране.

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