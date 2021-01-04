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Трамп пообещал огласить «истинные» итоги выборов президента США

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Действующий президент США Дональд Трамп пообещал предоставить «истинные» результаты выборов главы государства. Об этом он в понедельник, 4 января, написал в своем Twitter-аккаунте.

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«Как можно сертифицировать результаты голосования, когда утверждаемые итоги достоверно ошибочны? Вы увидите реальные цифры сегодня вечером во время моего выступления (в Джорджии. — Ред.), но прежде всего 6 января», — написал он.

Утверждения итогов выборов должно состояться 6 января в ходе совместного заседания обеих палат конгресса.

Позднее в этот день Трамп проведет митинг в Джорджии, где 5 января должен состояться второй тур выборов в сенат.

Ранее в понедельник Белый дом заявил, что Трамп намерен выступить с «победной» речью в Джорджии, где, по официальным данным, одержал победу его соперник демократ Джо Байден.

Накануне в газете The Washington Post появился материал о том, что Трамп во время телефонного разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером потребовал «найти» голоса, отданные в его поддержку на прошедших выборах.

Республиканские власти Джорджии подсчитывали голоса на президентских выборах в общей сложности три раза, результат был одинаков: он свидетельствовал о победе избранного президента США Джо Байдена с незначительным отрывом. Демократ получил голоса всех 16 выборщиков от Джорджии.

Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232.

15 декабря Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. Демократ добавил, что попытки Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Дональд Трамп заявил, что продолжит оспаривать результаты выборов в стране.

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