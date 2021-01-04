Трамп собрался выступить с победной речью в Джорджии

Президент США Дональд Трамп намерен в понедельник, 4 января, выступить с «победной» речью в штате Джорджия, где, по официальным данным, одержал победу его соперник демократ Джо Байден, сообщил Белый дом.

Формальным поводом для поездки действующего американского лидера в штат является поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат 5 января.

«Президент Трамп будет работать с раннего утра до позднего вечера, он сделает много звонков и проведет много встреч. Президент покинет Белый дом в 06:10 вечера, чтобы провести победный митинг в Дэлтоне, штат Джорджия», -— цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее в воскресенье газета The Washington Post писала, что Трамп во время телефонного разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером потребовал «найти» голоса, отданные в его поддержку на прошедших выборах.

Республиканские власти Джорджии подсчитывали голоса на президентских выборах в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате демократ получил голоса всех 16 выборщиков от Джорджии.

Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

15 декабря Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. Демократ добавил, что попытки Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Дональд Трамп заявил, что продолжит оспаривать результаты выборов в стране.