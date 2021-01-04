Прямой эфир
Мир
В ВОЗ заявили о росте числа случаев COVID-19 в мире до 83 млн человек
Мир
Лидер республиканцев в конгрессе поддержал попытки оспорить избрание Байдена
Мир
Более 30 человек задержаны за стрельбу в новогоднюю ночь в Ливане
Мир
Армия Сирии взяла под контроль шоссе после нападения на автобусы
Общество
Появилось видео вырывающегося из-под земли пламени в Петербурге
Общество
Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 впервые вышел на полную мощность
Мир
Оппозиция Британии потребовала ввести национальный карантин в течение 24 часов
Сюжет:

Трамп собрался выступить с победной речью в Джорджии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп намерен в понедельник, 4 января, выступить с «победной» речью в штате Джорджия, где, по официальным данным, одержал победу его соперник демократ Джо Байден, сообщил Белый дом.

Заискивание: зачем Дональд Трамп завалил американские суды делами
Республиканец продолжает оспаривать победу Джо Байдена, несмотря на ее очевидность

Формальным поводом для поездки действующего американского лидера в штат является поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат 5 января.

«Президент Трамп будет работать с раннего утра до позднего вечера, он сделает много звонков и проведет много встреч. Президент покинет Белый дом в 06:10 вечера, чтобы провести победный митинг в Дэлтоне, штат Джорджия», -— цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее в воскресенье газета The Washington Post писала, что Трамп во время телефонного разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером потребовал «найти» голоса, отданные в его поддержку на прошедших выборах.

Республиканские власти Джорджии подсчитывали голоса на президентских выборах в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате демократ получил голоса всех 16 выборщиков от Джорджии.

Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

15 декабря Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. Демократ добавил, что попытки Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Дональд Трамп заявил, что продолжит оспаривать результаты выборов в стране.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020