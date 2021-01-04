Трамп требовал от властей штата Джорджия пересчета голосов

Действующий президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с секретарем штата Джорджии Брэдом Раффенспергером потребовал «найти» голоса, отданные в его поддержку на прошедших выборах, для подтверждения своей победы в штате. Об этом сообщила в воскресенье, 3 января, газета The Washington Post.

В распоряжении издания оказалась аудиозапись разговора американского лидера с представителями властей Джорджии. Фрагменты ее размещены на сайте газеты.

На ней слышно, как Трамп фактически запугивает Раффенспергера и его юридического советника Райана Джермани, намекая на возможную уголовную ответственность.

«Всё, что я хочу сделать, это следующее: я просто хочу найти 11 780 голосов, <...> поскольку мы выиграли в этом штате», — произнес глава Белого дома. При этом президент намекнул, что если бюллетени, отданные в его пользу, не найдутся, то оба чиновника могут фактически считаться соучастниками преступления. По мнению Трампа, документы были уничтожены.

«Вы знаете, что они сделали, и вы это не раскрываете. Это уголовное преступление, это уголовное преступление. И вы не можете допустить этого. Это большой риск для вас и для вашего юриста Райана», — сказал он.

Трамп также обвинял Раффенспергера, который принадлежит к Республиканской партии, в том, что тот своим бездействием подрывает шансы на победу своих однопартийцев — сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, которые 5 января будут участвовать во втором туре выборов в сенат конгресса США в Джорджии.

Издание отмечает, что секретарь штата и его юридический советник в ответ настаивали на том, что результаты президентских выборов в Джорджии соответствовали действительности, а нарушений, о которых говорит Трамп, зафиксировано не было.

В воскресенье Трамп написал в Twitter, что разговаривал с Раффенспергером, заявив, что секретарь «не хочет или не может» отвечать на вопросы о мошенничестве с бюллетенями. «Он понятия не имеет!» — подчеркнул он.