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Трамп требовал от властей штата Джорджия пересчета голосов

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Действующий президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с секретарем штата Джорджии Брэдом Раффенспергером потребовал «найти» голоса, отданные в его поддержку на прошедших выборах, для подтверждения своей победы в штате. Об этом сообщила в воскресенье, 3 января, газета The Washington Post.

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В распоряжении издания оказалась аудиозапись разговора американского лидера с представителями властей Джорджии. Фрагменты ее размещены на сайте газеты.

На ней слышно, как Трамп фактически запугивает Раффенспергера и его юридического советника Райана Джермани, намекая на возможную уголовную ответственность.

«Всё, что я хочу сделать, это следующее: я просто хочу найти 11 780 голосов, <...> поскольку мы выиграли в этом штате», — произнес глава Белого дома. При этом президент намекнул, что если бюллетени, отданные в его пользу, не найдутся, то оба чиновника могут фактически считаться соучастниками преступления. По мнению Трампа, документы были уничтожены.

«Вы знаете, что они сделали, и вы это не раскрываете. Это уголовное преступление, это уголовное преступление. И вы не можете допустить этого. Это большой риск для вас и для вашего юриста Райана», — сказал он.

Трамп также обвинял Раффенспергера, который принадлежит к Республиканской партии, в том, что тот своим бездействием подрывает шансы на победу своих однопартийцев — сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, которые 5 января будут участвовать во втором туре выборов в сенат конгресса США в Джорджии.

Издание отмечает, что секретарь штата и его юридический советник в ответ настаивали на том, что результаты президентских выборов в Джорджии соответствовали действительности, а нарушений, о которых говорит Трамп, зафиксировано не было.

В воскресенье Трамп написал в Twitter, что разговаривал с Раффенспергером, заявив, что секретарь «не хочет или не может» отвечать на вопросы о мошенничестве с бюллетенями. «Он понятия не имеет!» — подчеркнул он.

Раффенспергер ответил своим собственным твитом, где отметил, что слова президента «не соответствуют действительности».

В Джорджии на 5 января 2021 года запланирован второй тур выборов в сенат, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате конгресса США. Места республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер в сенате оспаривают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.

Республиканец Трамп ранее убеждал жителей штата проголосовать за своих однопартийцев, добивающихся переизбрания.

7 декабря отвечавший за подсчет голосов на выборах госсекретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что, хотя решение о созыве легислатуры для пересмотра итогов выборов президента лежит вне пределов компетенции, оно «будет равносильно обнулению воли народа». Он добавил, что системного мошенничества на территории штата обнаружено не было.

Трамп убежден, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки Трампа подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.

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