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Байден уличил Трампа в нежелании выполнять президентские обязанности

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Избранный президент США Джо Байден считает, что действующий глава государства Дональд Трамп не выполняет свою работу. Об этом он заявил 4 января на встрече со сторонникам в Атланте, штат Джорджия.

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«Я не знаю, зачем ему (Трампу) нужна эта работа, он не хочет работать», — цитирует Байдена NBC News.

По его словам, Трамп «ноет и жалуется» на результаты президентских выборов вместо того, чтобы бороться с пандемией COVID-19 в стране.

Во вторник, 5 января, в Джорджии состоится второй тур выборов в сенат, на кону сразу два мандата. От результатов голосования зависит, смогут ли республиканцы сохранить большинство в верхней палате конгресса США.

Как отмечает телеканал, в случае, если хотя бы одно место уйдет республиканцам, то нынешний лидер большинства в сенате Митч МакКоннелл сохранит право голоса по законодательной повестке дня Байдена, высшему административному персоналу и назначению судей.

Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

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