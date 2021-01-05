Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о намерении одержать победу в восьми штатах, в которых он, согласно официальным данным, проиграл. Об этом 5 января американский лидер заявил в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Джорджия.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден высмеял Трампа, заявив, что республиканец «ноет и жалуется». Трамп в ответ на это отметил, что он не жалуется насчет Джорджии, а насчет восьми штатов и выразил уверенность своей победы там.

Обращаясь к своим сторонникам действующий глава США пообещал, что в ближайшее время ситуация изменится. «Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется», — приводит слова Трампа Fox news.

Республиканские власти Джорджии подсчитывали голоса на президентских выборах в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате демократ получил голоса всех 16 выборщиков от Джорджии.

Накануне митинга Трамп пообещал предоставить «истинные» результаты выборов главы государства.

Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента, которые состоялись 3 ноября. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

15 декабря Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. Демократ добавил, что попытки Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Дональд Трамп заявил, что продолжит оспаривать результаты выборов в стране.