Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Россия сыграет с Финляндией в матче за бронзу молодежного ЧМ по хоккею
Общество
В московских электричках в новогодние праздники забыли мандарины и ящик шампанского
Общество
В МЧС предупредили об усилении ветра в Забайкалье
Мир
Лауреат Нобелевской премии выдвинула на нее Ассанжа, Мэннинг и Сноудена
Мир
Байден пообещал американцам по $2 тыс. в случае контроля демократов над сенатом
Мир
Сумоист высшего ранга заболел коронавирусом
Общество
С должников по алиментам взыскали 16,7 млрд за 11 месяцев 2020 года
Общество
Вильфанд спрогнозировал небольшой мороз в центральной РФ на Рождество
Спорт
Сборная России проиграла Канаде в матче молодежного ЧМ по хоккею
Сюжет:

Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о намерении одержать победу в восьми штатах, в которых он, согласно официальным данным, проиграл. Об этом 5 января американский лидер заявил в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Джорджия.

Стилистические правки: кто будет управлять экономикой США при Байдене
Назначенцы избранного президента США едва ли сильно изменят курс самой большой экономики мира

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден высмеял Трампа, заявив, что республиканец «ноет и жалуется». Трамп в ответ на это отметил, что он не жалуется насчет Джорджии, а насчет восьми штатов и выразил уверенность своей победы там.

Обращаясь к своим сторонникам действующий глава США пообещал, что в ближайшее время ситуация изменится. «Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется», — приводит слова Трампа Fox news.

Республиканские власти Джорджии подсчитывали голоса на президентских выборах в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате демократ получил голоса всех 16 выборщиков от Джорджии.

Накануне митинга Трамп пообещал предоставить «истинные» результаты выборов главы государства.

Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента, которые состоялись 3 ноября. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

15 декабря Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. Демократ добавил, что попытки Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Дональд Трамп заявил, что продолжит оспаривать результаты выборов в стране.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020